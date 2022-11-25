Листопад, 25 в 18:11

Бої біля міста Бахмут (Донецька область) наразі є одними з найважчих на фронті. Війська РФ постійно намагаються атакувати, проте Збройні сили України б’ються за кожен метр української землі.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону військослужбовець ЗСУ Володимир Ращук.

Коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку, він повідомив, що це найпекельніша точка з усіх, де вже воював його підрозділ: Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.

Зараз дивляться

За словами Ращука, окупанти під Бахмутом не хочуть заходити в місто, а тому безуспішо намагаються взяти його у кільце.

Ситуацію ускладнюють погодні умови, в яких воювати надзвичайно важко.

– Постійно йдуть прориви. Вони дійсно не хочуть заходити в місто, хочуть його обійти. Тому що ми вже рубалися в Сєвєродонецьку і знаємо, що таке урбан-війна. Ми добре почуваємося в місті. Тому зараз ведуться бої саме в полях, де вони використовують абсолютно всі свої засоби… Рубаємося буквально за кожен кущ. Просто за кожне дерево, за кожен кущ, за кожен метр землі. Стримуємо атаки, навіть самі контратакуємо. В нас великі плани наразі, тому сподіваємося, що скоро ця гаряча точка стане трішечки “прохолоднішою”, – зазначив військовослужбовець.

За його словами, під Бахмутом воюють найманці ПВК Вагнера, серед яких є досить професійні вояки. Саме вони беруть участь у штурмових діях. А щойно мобілізованих, зеків російське командування використовує як гарматне м’ясо.

Як розповів військовим ЗСУ один із полонених окупантів, РФ застосовує тактику загороджувальних загонів, які можуть розстріляти тих, хто не хоче йти в бій. Тому в окупантів немає варіантів, тільки йти вперед.

– Їхня кількість наразі надвелика на наш клаптик: близько 900 військовослужбовців з того боку на невеличкий фронт, – уточнив Ращук.

Із втратами в армії РФ не рахуються, а вони величезні.

За даними британської розвідки, РФ протягом останніх двох тижнів передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних сил на Донецький та Луганський напрямки. Крім того, російське командування могло посилити деякі свої підрозділи мобілізованими резервістами.