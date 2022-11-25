Україна повинна зберегти динаміку на полі бою протягом зими – Воллес

Листопад, 25 в 9:50

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, українській армії необхідно не втратити динаміку наступу у зимовий період, використавши свою перевагу над ворогом.

– Враховуючи перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими, – зазначив він.

Воллес додав, що українські військові отримали від міжнародної спільноти 300 тис. комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.

Натомість російські солдати мають погане забезпечення.

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– Російський підрозділ нещодавно був розгорнутий без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофічно для людини, яка йде в поле… У росіян є масштаби, але вони не дуже хороші. Ну, більшість хороших загинули, – сказав британський міністр оборони.

Джерело: The Daily Beast