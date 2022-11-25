Яка ситуація зі світлом, водопостачанням та теплом у Києві – КМВА
Cтаном на 08:30 у Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомили у КМВА.
Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години.
Зазначається, що водопостачання у Києві відновлено повністю.
– Однак у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації, – йдеться у повідомленні.
Тепло
Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
– Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці, – повідомив мер міста Віталій Кличко.
Мобільний зв’язок
Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.