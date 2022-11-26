Листопад, 26 в 21:44

У суботу, 26 листопада, дефіцит потужності в енергосистемі Києва знизився, обсяг обмежень скоротився до 369 МВт.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, вже скоро Київ зможе повернутися до планових графіків відключень.

– Завдяки невпинній роботі енергетиків сьогодні мали більше обсягів для споживання. Відключали протягом дня 745 970 користувачів. Незважаючи на значні цифри, це вже хороша тенденція, ще трохи – і повернемося до графіків, – написав він.

Коваленко зазначив, що ситуація залишається досить важкою, тому ще рано говорити про повну відмову від обмежень.

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– Якщо у вас за останню добу не було хоча б 4 години зі світлом, напишіть у ДТЕК Київські електромережі, колеги допоможуть розібратися, в чому проблема за вашою адресою. Відповідь можуть дати не відразу, бо потрібен час розібратися, що сталося конкретно у вас, – зазначив гендиректор YASNO.

Серед можливих проблем – відмова автоматики, оскільки є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількість відключень/включень. Аварійним бригадам доводиться виїжджати та підключати такі будинки вручну.

Також Коваленко закликав при відключення електроенергії вимикати всю техніку і освітлення. Це допоможе уникнути значних стрибків навантаження.