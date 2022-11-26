Росіяни завдали авіаудару по п’ятиповерхівці у Часовому Яру, є поранені

Листопад, 26 в 17:52

В результаті російського авіаудару по п’ятиповерховій житловій будівлі у Часовому Яру Донецької області постраждало три людини.

Про це 26 листопада повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своєму каналі у Telegram.

– Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру — троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад, – написав він.

Він додав, що не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільному населенню на Донеччині.

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– Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно, – наголосив Кириленко.

Часовий Яр протягом останнього часу регулярно зазнає російських обстрілів, внаслідок чого гинуть мирні мешканці. В результаті липневої атаки РФ по багатоповерхівці у цьому населеному пункті Донецької області загинуло 48 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко