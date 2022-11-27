Листопад, 26 в 23:14

Переговори за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка передбачає фінансування, можуть розпочатися вже після першого перегляду Моніторингової програми за участю ради директорів.

Про це на сторінці НБУ у Facebook заявив голова регулятора Андрій Пишний.

– Ми досягли з МВФ угоди на рівні персоналу і будемо рухатися далі, – цитує його слова Нацбанк.

Угоди було досягнуто за підсумками проведеної зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк і радником посольства з економічних питань Гезер Гезерт, у якій також брав участь заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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За словами Пишного, після того, як він очолив Нацбанк, вдалося вибудувати заново всю комунікацію з українським Мінфіном.

– НБУ не будуватиме стіни, в основі нашої спільної роботи – діалог і аргументи. Бюджет 2023 року не передбачає емісійного фінансування. Сьогодні ми говоримо про якісний перезапуск внутрішнього боргового ринку і максимальне використання його ресурсів, – заявив він.

Також Андрій Пишний наголосив, що інституційно незалежний і самостійний центробанк – це досягнення, перевага і важливий ресурс для країни. Тому збереження незалежності Нацбанку є пріоритетним питанням.

Посол США Бріджит Брінк висловила зацікавленість до готовності банківської системи України забезпечувати безперервну роботу в разі тривалої відсутності електропостачання, що може виникнути через терористичні атаки Росії по українській інфраструктурі.

Задля цього під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, антикризовий план, який втілюватиметься Нацбанком разом із банками в разі реалізації такого сценарію.