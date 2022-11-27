У НБУ розповіли, коли можуть початися переговори з МВФ про нову фінансову програму
Переговори за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка передбачає фінансування, можуть розпочатися вже після першого перегляду Моніторингової програми за участю ради директорів.
Про це на сторінці НБУ у Facebook заявив голова регулятора Андрій Пишний.
– Ми досягли з МВФ угоди на рівні персоналу і будемо рухатися далі, – цитує його слова Нацбанк.
Угоди було досягнуто за підсумками проведеної зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк і радником посольства з економічних питань Гезер Гезерт, у якій також брав участь заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За словами Пишного, після того, як він очолив Нацбанк, вдалося вибудувати заново всю комунікацію з українським Мінфіном.
– НБУ не будуватиме стіни, в основі нашої спільної роботи – діалог і аргументи. Бюджет 2023 року не передбачає емісійного фінансування. Сьогодні ми говоримо про якісний перезапуск внутрішнього боргового ринку і максимальне використання його ресурсів, – заявив він.
Також Андрій Пишний наголосив, що інституційно незалежний і самостійний центробанк – це досягнення, перевага і важливий ресурс для країни. Тому збереження незалежності Нацбанку є пріоритетним питанням.
Посол США Бріджит Брінк висловила зацікавленість до готовності банківської системи України забезпечувати безперервну роботу в разі тривалої відсутності електропостачання, що може виникнути через терористичні атаки Росії по українській інфраструктурі.
Задля цього під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, антикризовий план, який втілюватиметься Нацбанком разом із банками в разі реалізації такого сценарію.
Довідково: Угода на рівні персоналу між НБУ та МВФ (Staff-Level Agreement, SLA) передбачає закріплення умов Моніторингової програми із залученням Ради МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
Відповідна угода є необхідною передумовою розгляду керівництвом МВФ питання про затвердження Моніторингової програми та обговорення цього питання Радою виконавчих директорів Фонду. Належна реалізація Україною зобов’язань за цією програмою допоможе перейти до нової програми МВФ, що передбачає фінансування.
Сама ж Моніторингова програма не передбачає надання фінансування, водночас її затвердження сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.