Листопад, 26 в 23:43

Один день війни в Україні можна порівняти з місяцем війни в Афганістані, якщо рахувати за кількістю випущених артилерійських снарядів.

Про це пише газета New York Times із посиланням на чиновників Північноатлантичного альянсу.

Видання вказує, що тривала участь НАТО в Афганістані мало нагадувала сухопутну війну в Європі із застосуванням важкої артилерії і танків, яка, як вважали майже всі міністерства оборони, ніколи не повториться.

Зараз дивляться

– В Україні європейська війна, яку вважали немислимою, зжирає скромні запаси артилерії, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони тих країн, кого в НАТО називають “арміями бонсай” Європи, на честь крихітних японських дерев, – пише газета.

За даними NYT, навіть Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні лише обмежені запаси зброї, яка потрібна українцям, і Вашингтон не бажає перекидати ключові озброєння з таких делікатних регіонів, як Тайвань і Корея, де Китай і Північна Корея постійно випробовують межі своїх можливостей.

Тепер, через дев’ять місяців російсько-української війни, “фундаментальна неготовність Заходу призвела до божевільної сутички, щоб забезпечити Україну всім необхідним і одночасно поповнити запаси НАТО”.

– Оскільки обидві сторони спалюють зброю та боєприпаси в темпах, небачених з часів Другої світової війни, змагання за підтримання арсеналів у чистому стані стало критичним фронтом, який може виявитися вирішальним для зусиль України, – зазначає видання.

За словами неназваних представників НАТО, кількість використовуваної артилерії “вражає уяву”. Це змушує західні країни шукати джерела для постачання нових боєприпасів в Україну, оскільки наявні запаси необхідні для національної оборони, або для підтримки інших країн.

New York Times пише, що в Афганістані сили НАТО могли випускати 300 артилерійських снарядів на день і не турбуватися про протиповітряну оборону. Але Україна може випускати тисячі снарядів щодня і, як і раніше, потребує протиповітряної оборони проти російських ракет і безпілотників іранського виробництва.

– День в Україні – це місяць або більше в Афганістані, – каже Каміль Гранд, експерт з питань оборони в Європейській раді з міжнародних відносин, який донедавна був помічником генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій.

Влітку в боях на Донбасі ЗСУ щодня випускали від 6 тис. до 7 тис. артилерійських снарядів, сказав високопоставлений представник НАТО. При цьому росіяни випускали від 40 тис. до 50 тис. снарядів на день.

При цьому NYT для порівняння вказує, що Сполучені Штати виробляють лише 15 тис. снарядів на місяць.

– Тому Захід намагається знайти дедалі дефіцитніше радянське обладнання та боєприпаси, які Україна може використовувати зараз, включно із зенітними ракетами С-300, танками Т-72 і артилерійськими снарядами радянського калібру, – зазначає газета.

При цьому країни Заходу також намагаються придумати альтернативні системи, навіть якщо вони старіші, щоб замінити запаси дорогих ракет ППО і протитанкових Javelin, що скорочуються.

Серед чиновників Альянсу обговорюється навіть питання про інвестування НАТО в старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії для відновлення виробництва радянських снарядів калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України, яке значною мірою ще залишилося від радянських часів.

Видання вказує, що один із чиновників Альянсу якось назвав змішаний набір систем, з якими зараз доводиться мати справу Україні, “зоопарком НАТО”, вказуючи на поширеність назв тварин для зброї, як-от Gepard (німецькою – гепард) та зенітно-ракетна система Crotale (французькою – гримуча змія).

При цьому у росіян теж є свої проблеми з поповненням запасів. Зараз окупанти використовують менше артилерійських снарядів, але у них їх багато, навіть якщо деякі з них старі і менш надійні, пише NYT.

Зіткнувшись з аналогічною проблемою, Москва також намагається нарощувати військове виробництво і, за повідомленнями, прагне придбати ракети у Північної Кореї та дешевші безпілотники в Ірану.