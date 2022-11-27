Листопад, 26 в 22:56

Українські біженці не поїдуть додому відразу після закінчення війни, і європейським країнам варто підготуватися до цього.

Про це в інтерв’ю німецькому мовнику RND заявила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця.

– Ключовою проблемою є те, що ці сім’ї думають, що поїдуть додому наступного дня після війни. Але вони ще не поїдуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні роботи втрачені, – сказала вона.

Дубравка Шуїця наголосила на тому, що європейці мають й надалі підтримувати українців.

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– Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе – на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, – щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома, – заявила представниця ЄК.

Вона закликала громадян ЄС, які прийняли українських біженців, з розумінням ставитися до труднощів.

– Так, у нас погіршилися стандарти, коли ми говоримо про кількість дітей у садочках і школах. У класі вже не 15 чи 20 дітей, а 35. Як колишній вчитель, я знаю, що це проблема. Але йдеться про прояв солідарності, – заявила Шуїця, додавши, що європейці мають зрозуміти, що “є стандарти, які неможливо відновити, поки не припиниться війна”.

Дубравка Шуїця також погодилася із тезою журналіста, що із настанням зими та посиленням російських обстрілів, європейські країни побачать збільшення кількості біженців з України.