На Луганщині лікарні переповнені через велику кількість поранених окупантів – Генштаб

Листопад, 27 в 18:36

У Генеральному штабі України повідомили, що російські військові продовжують зазнавати втрат.

– Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська, – зазначається у зведенні штабу.

Крім того, підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада. Там перебувало близько 70 солдатів противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Також підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 600 російських військових, а також знищили 20 одиниць техніки.