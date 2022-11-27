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Факти / Україна

РФ обстріляла Курахове на Донеччині: двоє загиблих, один поранений

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ обстріляла Курахове на Донеччині: двоє загиблих, один поранений

Росія з артилерії обстріляла Курахове у Покровському районі Донецької області. В результаті атаки 2 людини загинули, ще 1 отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Крім того, він зазначив, що внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень.

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– Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б’ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині — ви ставите під ризик власне життя! – заявив очільник.

РФ обстріляла Курахове на Донеччині: двоє загиблих, один поранений / 4 фотографии

Нагадаємо, що 26 листопада Кириленко повідомляв, що унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру Донецької області постраждали двоє людей, один чоловік загинув.

Фото: Павло Кириленко

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