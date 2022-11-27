Уряд Ічкерії визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу

Листопад, 27 в 21:08

Уряд Чеченської Республіки Ічкерія визнав Голодомор 1932−1933 років актом геноциду українського народу.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Як зазначається у заяві, “сьогодні, коли Росія знову вчиняє агресію щодо України, дуже важливо називати історичні події своїми іменами”.

Зараз дивляться

– Впродовж усієї історії, прикриваючись заявами про дружбу та “братні народи”, Москва намагалася знищити українців. Одним із прикладів цього є штучно організований голод 1932−1933 років, який забрав до семи мільйонів життів українських селян, — зазначають на урядовому сайті Ічкерії.

Також повідомляється, що з розумінням ставляться до сьогоднішньої боротьби українців, адже народи Ічкерії та України “мають однакові цілі та спільного ворога”.

В оприлюдненому повідомленні уряд Ічкерії також висловлює вдячність Україні за визнання їхньої країни тимчасово окупованою Росією та засудження геноциду чеченського народу.

Фото: Посольство України в США