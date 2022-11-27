В низці областей оновили графіки відключення електрики: де не буде світла 27 листопада
Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі по всій Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням, а українським енергетикам доводиться відновлювати світло усім абонентам та балансувати із наявними потужностями, щоб електрики вистачило усім.
Для того, аби можна було відновити енергопостачання, в обленерго Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Закарпатської та Рівненської областей оприлюднили графіки відключень.
Де та коли не буде світла 27 листопада, читайте у матеріалі Факти ICTV.
Івано-Франківська область
На 27 листопада Укренерго обмежило ліміт потужності для Івано-Франківської області в об’ємі до 245 МВт, повідомила очільниця ОВА Онищук Світлана.
– Як і досі, енергетики першочергово забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності будуть розподілені на величину трьох черг, які чередуватимуть з інтервалом в чотири години з увімкненням на дві години. В години подання електроенергії просимо про економне споживання, – написала вона.
Орієнтовно електропостачання буде подано:
- Для 1 черги: з 04:00 по 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- Для 2 черги: з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.
- Для 3 черги: з 00:00 по 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована додаткова черга.
Знеструмленою додаткова черга буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. За цим посиланням можна дізнатись адреси, що потрапили в додаткову чергу.
Сумська область
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький також повідомив деталі вимкнень електроенергії в області на 27 листопада.
За його словами, у Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин).
По Сумській області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години).
– Аварійні вимкнення теж можуть додатково вводитися для стабілізації енергосистеми, – повідомив він.
Вінницька область
Вінницька облрада поінформувала, що у зв’язку із зменшеними величинами споживання електроенергії на 27 листопада, по області буде впроваджено обмеження електроспоживання в обсязі двох черг графіка погодинних вимкнень.
Таким чином графік погодинного вимкнення споживачів змінено:
- 06:00-08:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);
- 08:00-10:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);
- 10:00-12:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);
- 12:00-14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);
- 14:00-16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);
- 16:00-18:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);
- 18:00-20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);
- 20:00-22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);
- 22:00-00:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).
В облраді додали, що за умови стабілізації ситуації в паливно-енергетичному комплексі, а саме збільшення обсягів генерації та доведення для Вінницької області більшої граничної величини споживання електричної потужності, графіки буде переглянуто в напрямку зменшення кількості обмежень електроспоживання.
Рівненська область
На Рівненщині у неділю, 27 листопада, також продовжаться відключення світла на певні проміжки часу, про що повідомив глава ОВА Віталій Коваль.
Згідно з графіками, відключення світла триватимуть до чотирьох годин, але повторюватимуться за добу двічі.
Детальний графік знеструмлень для міста Рівне можна побачити за цим посиланням.
А графік відключень світла для Рівненської області відключень знаходиться за цим посиланням.
– Вкотре наголошую: попри всі зусилля, рівненські енергетики не завжди можуть дотриматися графіків. Все через виникнення аварійних ситуацій та застосування екстрених відключень для балансування системи, – написав Віталій Коваль.
Закарпатська область
На сайті Закарпаттяобленерго були також оновлені графіки відключень електроенергії на 27 листопада.
У неділю погодинні відключення світла, у залежності від населеного пункту та об’єкту інфраструктури, планують здійснювати тричі на добу (з опівночі до 1 години ночі, з 7-ї до 10-ї ранку, з 16 до 19 год або з 4 до 7 ранку, 13 до 16 год, з 22 до опівночі або з першої години ночі до четвертої ранку, з 10 до 13, з 19 до 22).
Графіки відключень електропостачання у Закарпатській області можна переглянути за цим посиланням.
Полтавська область
Обленерго Полтавщини теж оновило черги у графіку погодинного відключення електроенергії, що буде діяти з 27 листопада.
Також до кінця листопада залишаються без змін години вимкнень черг. Тривалість перемикання черг – від 20 до 40 хвилин, спочатку вимикається наступна черга, потім вмикається знеструмлена раніше.
Графіки відключень можна переглянути за цим посиланням.