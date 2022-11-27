Листопад, 27 в 1:31

Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі по всій Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням, а українським енергетикам доводиться відновлювати світло усім абонентам та балансувати із наявними потужностями, щоб електрики вистачило усім.

Для того, аби можна було відновити енергопостачання, в обленерго Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Закарпатської та Рівненської областей оприлюднили графіки відключень.

Де та коли не буде світла 27 листопада, читайте у матеріалі Факти ICTV.

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Івано-Франківська область

На 27 листопада Укренерго обмежило ліміт потужності для Івано-Франківської області в об’ємі до 245 МВт, повідомила очільниця ОВА Онищук Світлана.

– Як і досі, енергетики першочергово забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності будуть розподілені на величину трьох черг, які чередуватимуть з інтервалом в чотири години з увімкненням на дві години. В години подання електроенергії просимо про економне споживання, – написала вона.

Орієнтовно електропостачання буде подано:

Для 1 черги : з 04:00 по 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

: з 04:00 по 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 Для 2 черги : з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

: з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00. Для 3 черги: з 00:00 по 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована додаткова черга.

Знеструмленою додаткова черга буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. За цим посиланням можна дізнатись адреси, що потрапили в додаткову чергу.

Сумська область

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький також повідомив деталі вимкнень електроенергії в області на 27 листопада.

За його словами, у Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин).

По Сумській області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години).

– Аварійні вимкнення теж можуть додатково вводитися для стабілізації енергосистеми, – повідомив він.

Вінницька область

Вінницька облрада поінформувала, що у зв’язку із зменшеними величинами споживання електроенергії на 27 листопада, по області буде впроваджено обмеження електроспоживання в обсязі двох черг графіка погодинних вимкнень.

Таким чином графік погодинного вимкнення споживачів змінено:

06:00-08:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

08:00-10:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

10:00-12:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);

12:00-14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

14:00-16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

16:00-18:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);

18:00-20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

20:00-22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

22:00-00:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).

В облраді додали, що за умови стабілізації ситуації в паливно-енергетичному комплексі, а саме збільшення обсягів генерації та доведення для Вінницької області більшої граничної величини споживання електричної потужності, графіки буде переглянуто в напрямку зменшення кількості обмежень електроспоживання.

Рівненська область

На Рівненщині у неділю, 27 листопада, також продовжаться відключення світла на певні проміжки часу, про що повідомив глава ОВА Віталій Коваль.

Згідно з графіками, відключення світла триватимуть до чотирьох годин, але повторюватимуться за добу двічі.

Детальний графік знеструмлень для міста Рівне можна побачити за цим посиланням.

А графік відключень світла для Рівненської області відключень знаходиться за цим посиланням.

– Вкотре наголошую: попри всі зусилля, рівненські енергетики не завжди можуть дотриматися графіків. Все через виникнення аварійних ситуацій та застосування екстрених відключень для балансування системи, – написав Віталій Коваль.

Закарпатська область

На сайті Закарпаттяобленерго були також оновлені графіки відключень електроенергії на 27 листопада.

У неділю погодинні відключення світла, у залежності від населеного пункту та об’єкту інфраструктури, планують здійснювати тричі на добу (з опівночі до 1 години ночі, з 7-ї до 10-ї ранку, з 16 до 19 год або з 4 до 7 ранку, 13 до 16 год, з 22 до опівночі або з першої години ночі до четвертої ранку, з 10 до 13, з 19 до 22).

Графіки відключень електропостачання у Закарпатській області можна переглянути за цим посиланням.

Полтавська область

Обленерго Полтавщини теж оновило черги у графіку погодинного відключення електроенергії, що буде діяти з 27 листопада.

Також до кінця листопада залишаються без змін години вимкнень черг. Тривалість перемикання черг – від 20 до 40 хвилин, спочатку вимикається наступна черга, потім вмикається знеструмлена раніше.

Графіки відключень можна переглянути за цим посиланням.