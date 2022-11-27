Листопад, 27 в 14:18

Росія має достатньо ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні. Однак високоточних ракет, якими окупанти зазвичай б’ють по енергосистемі, не так вже й багато.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українській системі ППО важко працювати, адже вона не забезпечена усіма вогневими засобами, які потрібні нам на сьогодні. Проте Україна найближчим часом отримає додаткові комплекси IRIS-T.

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Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Юрій Ігнат нагадав, що це і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 як на початку жовтня.

– Проте високоточних ракет, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося. Іскандерів взагалі 100 з чимось, – сказав речник.

На його думку, зараз Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.

– Перед ударом їм (росіянам – Ред.) треба спочатку визначитися, куди вони будуть бити. Повинні проаналізувати наслідки. Саме тому ми закликаємо громадян не публікувати, не надавати ворогу зайвої інформації, – зауважив Юрій Ігнат.

Також на атаки впливають погодні умови, адже це важливо для підняття в небо авіації та фіксації обстрілів із повітря. Крім того, ракети потрібно перевезти на кораблі, зарядити.

Тому періодичність завдання ударів раз на тиждень може зберігатися.