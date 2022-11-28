Без світла 8 годин поспіль. На Львівщині запроваджені аварійні відключення
На Львівщині введено в дію графіки аварійних відключень.
Про це повідомляє відділ корпоративних зв’язків компанії Львівобленерго у Facebook.
– У Львівській області застосовують відключення, що охоплюють більшість користувачів, крім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень не діють, – зазначається у повідомленні.
За даними Львівобленерго, орієнтовно разова відсутність електрики становитиме 8 годин, а потім її подаватимуть на 4 години, потім знову відключення на 8 годин.
– У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб — зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись — духовки, порохотяги, бойлери, пусодомийні машини та інші, – наголошують у Львівобленерго.
Нагадаємо, що 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.