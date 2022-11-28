Листопад, 28 в 14:14

На Львівщині введено в дію графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє відділ корпоративних зв’язків компанії Львівобленерго у Facebook.

– У Львівській області застосовують відключення, що охоплюють більшість користувачів, крім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень не діють, – зазначається у повідомленні.

За даними Львівобленерго, орієнтовно разова відсутність електрики становитиме 8 годин, а потім її подаватимуть на 4 години, потім знову відключення на 8 годин.

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– У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб — зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись — духовки, порохотяги, бойлери, пусодомийні машини та інші, – наголошують у Львівобленерго.

Нагадаємо, що 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.