Листопад, 28 в 17:37

Російські окупанти ракетами пошкодили насосну станцію Миколаївводоканалу, яка розташована в Херсонській області, через що неможливо відновити постачання придатної до вживання воду у Миколаїв.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Друзі, на жаль, маю погані новини. Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП Миколаївводоканал, що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману, – повідомив він.

Сєнкевич додав, що попри очікування миколаївців отримати питну воду якомога швидше, українці мають справу з російськими терористами, які нищать цивільну інфраструктуру.

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– Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього, оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням, – написав міський голова Миколаєва.

Станом на зараз буде продовжено ремонт мереж водоканалу, які нищить солона вода.

– Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду, – резюмував Сєнкевич.

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Нагадаємо, Миколаїв залишився без центрального водопостачання посеред квітня, коли окупантами був перебитий водопровід з Дніпра на захоплених територіях Херсонської області. Певний час місту доводилось жити без води, а згодом у Миколаїв та інші населені пункти почали подавати воду з Бузького лиману, яка непридатна до вживання. По сьогодні містяни набирають воду в пунктах розливу.

Фото: Сєнкевич Online

Джерело: Сєнкевич Online