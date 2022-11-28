Листопад, 28 в 11:39

В Одесі попри жорсткий дефіцит та економію електроенергії запустили енергозатратну ковзанку у парку атракціонів.

Як пише одеське видання Думська, лунапарк працює з атракціонами та яскраво освітлюється, у той час як неподалік у кіоску продають хліб при світлі свічок, а вулиці стоять у темряві.

Навколишні вулиці й будинки охоплені цілковитою темрявою: світло у віконцях одеситів можна побачити тільки завдяки наявності у мешканців незалежних джерел живлення. У булочній на сусідній вулиці продавці запалили свічки, – пише кореспондент Думської.

ЗМІ зауважує, що неподалік нещодавно запрацювала нова підстанція Маразліївська, але електроенергія подається тільки в парк.

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Ковзанку відкрили у неділю. Лунапарк повідомив про це на своїй сторінці в Instagram.

Зрозуміло, що в темряві ніхто не кататиметься, але обладнання з виробництва та підтримки льоду потребує серйозних витрат та постійної подачі електроенергії, – пише одеське видання.

У коментарях заклад спитали, яким чином він працює за умови відсутності електроенергії. У відповіді йдеться, що на генераторах.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 28 листопада по всій країні застосовуватимуться аварійні відключення електроенергії.

Джерело: Думська, Лунапарк Одеса

Фото: Лунапарк Одеса, Скріншот