Листопад, 28 в 16:39

У центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські окупанти облаштовують склад з боєприпасами біля школи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що у такий спосіб росіяни знову прикриваються цивільними жителями.

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– Окупанти почали облаштовувати склад з БК на території знищеного Центрального ринку, в самому центру міста, за 100 м від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку, – написав він.

Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.

Днями стало відомо, що у Маріуполі вибухнула автівка з російськими окупантами. Щонайменше один загарбник загинув, двоє отримали поранення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Петро Андрющенко