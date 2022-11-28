Прикриваються цивільними: у Маріуполі окупанти облаштовують склад БК біля школи
У центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські окупанти облаштовують склад з боєприпасами біля школи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він наголосив, що у такий спосіб росіяни знову прикриваються цивільними жителями.
– Окупанти почали облаштовувати склад з БК на території знищеного Центрального ринку, в самому центру міста, за 100 м від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку, – написав він.
Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.
Днями стало відомо, що у Маріуполі вибухнула автівка з російськими окупантами. Щонайменше один загарбник загинув, двоє отримали поранення.
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Фото: Петро Андрющенко