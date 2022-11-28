Листопад, 28 в 15:33

На сьогодні в лавах Збройних сил України проходять службу 59 786 жінок, з який 41 тис. – це військовослужбовиці, а 18 тис. – цивільні працівниці.

Про це під час шостого Українського жіночого конгресу розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тис. жінок, з яких приблизно 10% – це ті, хто долучився до сил територіальної оборони, а вона теж є складовою ЗСУ.

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Станом на 20 липня було 38 629 жінок-військовослужбовців.

На жаль, вже загинула 101 жінка, поранено понад 100, безвісти зникло – 50. Понад 350 жінок відзначені державними нагородами.

– Дві жінки мають звання Герой України, на жаль, посмертно. Це пані Дерусова та пані Ступницька – розповів Резніков.

Сержантка, старший бойовий медик Інна Дерусова з початку війни виконувала завдання у місті Охтирка. Жінка врятувала понад 10 воїнів, ризикуючи власним життям. Загинула вона 26 лютого від артилерійського обстрілу російських військ, коли допомагала пораненим.

Катерина Ступницька – медикиня, сержантка Збройних сил України. Загинула 10 березня під час важких боїв за визволення смт Макарів Київської області.

28 листопада у Києві проходить шостий Український жіночий конгрес, темою якого є цінності під час війни. Захід присвячений викликам, які постають перед жінками під час війни, та тим цінностям, з якими українська та світова спільнота ці виклики долають.

Джерело: Український жіночий конгрес