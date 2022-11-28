Листопад, 28 в 20:18

Країна-агресор Росія може завдати нових ракетних ударів по території України в будь-який момент. Наприклад, у понеділок, 28 листопада, спостерігається висока авіаційна активність літаків РФ.

Про це поінформував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Таким чином він прокоментував оголошення сьогодні повітряної тривоги в низці українських областей.

– Авіаційна активність зараз висока. Кілька десятків літаків і на півночі, і на сході, і на півдні, у кожного свої функції. Ймовірно, з цим і пов’язана повітряна тривога. Також вона може бути пов’язана із загрозою завдання ударів, – зазначив Ігнат.

Він додав, що ракет до комплексів С-300 в окупантів достатньо. Агресор використовує їх проти мирних українців як терористичну зброю.

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Ігнат наголосив, що окупанти можуть будь-коли здійснити чергову масовану ракетну атаку на Україну, оскільки мають для цього всі сили та засоби. Питання лише – в плануванні, організації та розвідці.

Так, рашисти після попередніх атак здійснюють аналіз, підбивають підсумки і вирішують, чи повторно завдавати удару по тих же об’єктах, чи обрати нові цілі.

– У них цілий перелік об’єктів, які для них є потенційними цілями, – уточнив Ігнат.

За його словами, на підготовку ракетних ударів окупанти мають певний час. Як правило, такі атаки відбуваються раз на тиждень чи на два тижні.

– Підняти літаки і скерувати їх на бойовий курс, завдати ударів (по Україні, – Ред.) – на це потрібно не так багато часу. Тому слід бути готовими до цього, перш за все психологічно, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що ворог б’є по критичній інфраструктурі України високоточними далекобійними ракетами Калібр, Х-101, Х-55.

Раніше в ГУР Міноборони України прогнозували, що РФ знадобиться щонайменше тиждень для підготовки чергової масованої ракетної атаки. Під час останнього удару 23 листопада російські війська атакували українську енергетичну інфраструктуру. Через це по всій Україні запроваджені тривалі відключення світла.

Джерело: Українське радіо