РФ не зможе здолати Захід в енергетичній війні – Bild

Листопад, 28 в 7:44

Економіст Фатіх Біроль, який очолював Міжнародне енергетичне агентство, назвав три причини, чому це РФ не зможе перемогти в енергетичній війні із Заходом.

Так, за підрахунками Біроля, на початок війни 75% експортного газу та 55% експортної нафти Росії отримували країни Європи. Таким чином, РФ втратила найбільшого покупця російських енергоресурсів. На думку експерта, щоб постачати газ та нафту азіатським країнам, Росії доведеться витратити десятки років та значні кошти на будівництво нових трубопроводів.

Крім того, країна-агресор не зможе почати активно постачати газ та нафту навіть морським шляхом. Танкер з енергоресурсами йде з Росії до ЄС близько п’яти днів, тоді як в Азію — від 65 до 75 днів.

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Остання причина полягає в тому, що енергетичним гігантам РФ знадобиться багато новітніх технологій для розробки геологічно складних родовищ нафти та газу. Однак через санкції та війну в Україні більшість західних технологічних компаній пішли з російського ринку. Це ускладнить не тільки збільшення, а й навіть підтримання колишнього рівня видобутку.