Листопад, 28 в 14:11

Росія намагається налякати українців, поширюючи інформацію про можливий наступ з боку Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він зазначив, що інформаційно-психологічні операції Росії мають кілька цілей. Зокрема, окупанти прагнуть посіяти паніку серед населення та дезорієнтувати українські сили оборони.

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– Також об’єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було, – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, немає ознак того, що найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення з боку Білорусі.

– Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо, – підсумував він.

Фото: ГУР