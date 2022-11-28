Листопад, 28 в 14:44

Українські військові показали, як виглядає село Макіївка на Луганщині після деокупації.

Відповідні знімки опублікувала Луганська обласна державна адміністрація.

– Так виглядає звільнена Макіївка. Зламані долі людей, зруйновані окупантами будинки та безліч російського металобрухту, – йдеться у повідомленні.

Снаряди у будинках та знищена російська техніка: як зараз виглядає Макіївка на Луганщині / 9 фотографий

Нагадаємо, що 13 листопада голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про звільнення Макіївки. Офіційно Міноборони України підтвердило контроль над населеним пунктом 16 листопада та опублікувало ролик із деокупованого села.

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Відомо, що у Макіївці не залишилося жодного вцілілого будинку. Там зараз живуть близько 30 людей, які постійно перебувають у підвалах через безперервні обстріли.

Фото: Луганська ОДА