Листопад, 28 в 13:36

Служба безпеки України викрила в Одесі російського агента, який збирав та передавав окупантам дані про розміщення українських військ у столиці та на Півдні країни.

Чоловік насамперед намагався виявити сили протиповітряної оборони. Зібрану інформацію він передавав через прокремлівське інформагентство Бел.ru, представника якого завербувала ФСБ Росії. Для комунікації та передачі відомостей агенти використовували закритий Telegram-канал.

Отримані дані окупанти планували застосовувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.

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В Одесі затримали агента РФ, який збирав дані про ППО / 7 фотографий

За даними слідства, поплічником російських загарбників виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала після повномасштабного вторгнення.

Пропозицію щодо співпраці з окупантами він отримав через заборонені соцмережі, де неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України, – зазначає СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Крім цього, в його помешканні знайшли заборонені комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру та обрали тримання під вартою як запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі затримали агента РФ, який збирав дані про розміщення українських військ на прихований відеореєстратор.