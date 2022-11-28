Листопад, 28 в 18:38

Національна поліція запустила чат-бот для збору інформації про зрадників України та колаборантів.

Через чат-бот @dvb_np_bot у Telegram можна повідомити про прибічників чи поплічників росіян.

– Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється. Анонімність гарантована! – запевнили в МВС.

За даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрані докази незаконної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораціонізму більш ніж 370 особам.



Зараз дивляться

У лютому Сили оборони України запустили чат-бот для повідомлення про ворожі диверсійно-розвідувальні групи та переміщення окупаційних військ: @stop_russian_war_bot. У березні з’явився аналогічний бот: Є-ворог (@evorog_bot).

У травні СБУ відкрила ще два чат-боти для боротьби з російською агресією. Перший – Знайди зрадника – призначений для того, щоб повідомляти про зрадників та колаборантів, а також ворожих агентів, які зливають дані росіянам через інтернет.

Другий чат-бот – Стоп мародер. Він призначений для повідомлення про злочинців, які розкрадають чуже майно під час війни. Після перевірки інформації дані будуть розміщені на сайті stopmarauder.com.ua.

Крім цього, Міністерство оборони запустило чат-бот Хочу жить для військовослужбовців російських окупаційних військ, які бажають здатися в полон.

Міністерство реінтеграції має чат-бот Minre_1548_Help_Bot, на який можна звернутися, якщо потрібно евакуюватися із зони активних бойових дій.

Фото: Кіберполіція