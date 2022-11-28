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Факти / Україна

Внаслідок авіабомбардування РФ багатоповерхівки на Харківщині загинула родина: їх тіла ексгумували

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Внаслідок авіабомбардування РФ багатоповерхівки на Харківщині загинула родина: їх тіла ексгумували

Правоохоронці ексгумували тіла ще п’ятьох мирних мешканців села Слобожанське Ізюмського району Харківської області, які загинули внаслідок авіаційного удару російської армії. Серед них малюк, якому було лише 1 рік 9 місяців

– 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування села вони загинули у багатоповерхівці, яка зазнала руйнувань. Серед загиблих: дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років та хлопчик віком 1 рік 9 місяців. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичних експертиз, – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок авіабомбардування РФ багатоповерхівки на Харківщині загинула родина: їх тіла ексгумували / 3 фотографии

Фото: Харківська обласна прокуратура

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