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Факти / Україна

Як виглядають нові укріплення окупантів на Херсонщині з космосу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Як виглядають нові укріплення окупантів на Херсонщині з космосу

Російські окупанти активно будують тимчасові укріплення та зводять протитанкові оборонні споруди на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Криму.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

На опублікованих космічних знімках видно, що більшість польових укріплень орієнтовані перпендикулярно самим дорогам. На думку експертів ISW, вони більше схожі на багаторівневі контрольно-пропускні пункти, ніж елементи єдиної оборонної лінії.

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Траншеи, укрепления и танковые заграждения возле Степного, Херсонская область, оккупированная Россией Украина (15 ноября 2022 г.) — 34,0782591° в. д. 46,7773084° с. ш. — спутниковый снимок © Maxar Technologies, 2022 г.

Також окупанти сильно зміцнили смугу землі шириною 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.

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Російські оборонні позиції свідчать, що російське військове керівництво розглядає перспективу контрнаступу ЗСУ через річку Дніпро як серйозну загрозу. У ISW зазначають, що більшість із них будуть дуже вразливими при наступі на відкритій місцевості.

Фото: Maxar

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