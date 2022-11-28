Як виглядають нові укріплення окупантів на Херсонщині з космосу

Листопад, 28 в 17:48

Російські окупанти активно будують тимчасові укріплення та зводять протитанкові оборонні споруди на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Криму.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

На опублікованих космічних знімках видно, що більшість польових укріплень орієнтовані перпендикулярно самим дорогам. На думку експертів ISW, вони більше схожі на багаторівневі контрольно-пропускні пункти, ніж елементи єдиної оборонної лінії.

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Також окупанти сильно зміцнили смугу землі шириною 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.

Російські оборонні позиції свідчать, що російське військове керівництво розглядає перспективу контрнаступу ЗСУ через річку Дніпро як серйозну загрозу. У ISW зазначають, що більшість із них будуть дуже вразливими при наступі на відкритій місцевості.

Фото: Maxar