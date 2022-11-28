Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів, три танки і дві артсистеми

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 590 російських військових. Станом на 28 листопада загальна кількість втрат ворога становить близько 87 900 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також за добу українські захисники знищили три танки, п’ять бойових броньованих машин та дві артилерійські системи противника.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати армії РФ станом на 28 листопада:

  • танків ‒ 2903 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1899 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 од,
  • засобів ППО ‒ 209 од,
  • літаків – 278 од,
  • гелікоптерів – 261 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 од,
  • крилатих ракет ‒ 531 од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 278-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Цілком можливі ракетні удари. В Чорне море вийшов ракетоносій РФ із 8 Калібрами

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка