Листопад, 28 в 9:49

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 590 російських військових. Станом на 28 листопада загальна кількість втрат ворога становить близько 87 900 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також за добу українські захисники знищили три танки, п’ять бойових броньованих машин та дві артилерійські системи противника.

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Загальні бойові втрати армії РФ станом на 28 листопада:

танків ‒ 2903 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,

артилерійських систем – 1899 (+2) од,

РСЗВ – 395 од,

засобів ППО ‒ 209 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 од,

крилатих ракет ‒ 531 од,

кораблів/катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 163 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 278-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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