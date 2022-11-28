Зник ще у березні. Під Ізюмом окупанти вбили дитячого письменника Вакуленка

Листопад, 28 в 20:53

Є фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації.

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

Після того, як ЗСУ звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання.

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– Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти Суспільного, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника, – повідомляє видання.

Зазначається, що спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко – 20 жовтня в ефірі Єдиних новин речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також татуювання на руці, схоже на те, що було у письменника. Зараз ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Нагадаємо, що Вакуленко зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022 року. Батьки письменника більше 6 місяців шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його.

Фото: Вакуленко-К. Володимир