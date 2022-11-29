Листопад, 29 в 18:23

23 листопада російські терористи завдали по Україні нової масованої атаки – майже 70 ракет та з десяток ударних безпілотників були скеровані у різні регіони Української держави: на Київ і область, Вінниччину, Полтавщину, Львівщину, Кіровоградщину, Запоріжжя, Харківщину і Донеччину.

Як результат – більшість регіонів були занурені у суцільну темряву. На думку експертів, росіяни можуть завдати ще 2-4 такі масовані потужні удари крилатими ракетами.

Цього разу, як і раніше, агресори скористались крилатими ракетами Калібр, Ха-101 і Ха-555. Нерідко росіяни застосовують зенітні ракети С-300, дедалі рідше – балістичні, які, на відміну від переважної більшості крилатих чи зенітних ракет, несуть більший заряд, летять значно швидше і на довшу відстань.

Зараз дивляться

– Крилата летить по рельєфу місцевості. Балістична – летить в космос фактично, в стратосферу. І звідти на великій швидкості повертається вниз. Така сама ракета, тільки вже повітряного базування, той самий кинджал, про який ми часто чуємо, і повітряні тривоги лунають, коли МІГ-31 злітає з території Білорусі, – розповів речник командуваня Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що проти балістики, на жаль, немає ефективних засобів – як кажуть зенітники: не можна збити те, що вже падає.

– На початку повномасштабного вторгнення ворог гатив ними по Україні доволі часто. Зараз, очевидно, цю високоточну зброю – економить, – сказав Юрій Ігнат.

Скільки ракет залишилося на російських артскладах

За підрахунками Міністерства оборони України, найбільше в арсеналах агресора лишилось ракет С-300 – 6980 шт. Це 87% від загального запасу.

Дві третини від того, що було наразі крилатих ракет Onyx (347 шт.) і Кинжалів (43 шт.). Майже половина запасу залишилась ракет Х-101 (132 шт.). Наполовину вичерпали і арсенал Калібрів (229 шт.) Майже в дефіциті запас Іскандерів (119 шт.) – саме цим ракетам росіяни ще у 2014-му присвячували цілі флешмоби. Тоді вони намагалися показати, що санкції до них не дістануться.

Юрій Ігнат підкреслив, що росіяни вже залізли в недоторканий запас ракет. Тим часом, на думку головного редактора DEFENSE EXPRESS Олега Каткова, ракет Кремлю вистачить ще на кілька потужних атак.

– Вкрай важливий показник можливості ОПК РФ виробляти ракети Ха-101 і Калібр. І там показник оцінений на рівні 180 ракет на рік, тож коли запускають 100 ракет за день, це величезний кусок річної роботи, – пояснив він.

Як росіяни поповнюють запаси, попри санкції

Ракети, які нині використовує Росія проти України – це радянські розробки, частину з яких країна-агресорка виготовляє на своїх заводах. Утім, і для них потрібні висотехнологічні деталі – як-то мікрочипи, купити які РФ не може через санкції.

Утім, за 9 місяців війни частину втраченого російський ВПК примудрився поновити. Про це свідчать і цифри українського Міноборони.

Там стверджують: ворог вже виготовив майже півсотні Іскандерів, 120 Калібрів. Більше сотні – Ха -101, тощо.

– Росія, будучи виробником цих ракет, мала певні запаси комплектуючих на своїх складах і використовувала їх для подальшого виробництва. Але зараз, в умовах санкцій, зрозуміло, що вона буде вмикати всі свої механізми отримання деталей будь-якими методами – контрабанда, підкуп, закупівля через треті країни, – сказав Ігнат.

Військовий експерт Максим Паламарчук зазначив, що можливо виявиться, що росіяни поки що роблять Калібри на старих запасах деталей, що є звичною практикою для російського військово-промислового комплексу.

Однак після вичерпання цих запасів, вони, звісно, можуть випускати калібри, але ці ракети будуть, умовно кажучи, болванками, які влучатимуть плюс-мінус кілометр.

Катков додав, що на західних комплексуючих ця ракета мала б точність +- 10 метрів. Без деталей – +- 500 метрів.

– Чи впливає це на рішення Кремля застосовувати їх чи ні? На мій погляд, не впливає, – сказав він.

Ще одна контраверсійна версія в тому, що для виготовлення високоточних ракет можуть використовувати дешеву електроніку з китайських інтернет-магазинів або ж мікросхеми від пральних машин. Утім, доказів тому наразі немає.

Навіщо Росія використала Ха-55 з імітатором ядерної зброї проти Києва

17 листопада українські військові збили у небі над Києвом одну з крилатих ракет – Ха-55. Вона створювалась, як носій ядерної зброї. Але тут замість боєголовки був макет.

Олег Катков повідомив, що це був габаритний імітатор, в якому не було бойової частини. Тобто це був макет, який відповідає і розміру, і вазі самого спецзаряду.

– У них замало ракет і для підвищення кількості запусків, враховуючи те, що вони використовують саме масований запуск, щоб хоч якась кількість ракет потрапила, вони могла наростити таким чином кількість. Але надто дорога ракета для таких завдань, – проаналізував експерт.

Другий варіант, на його думку, в тому, що це було залякування – адже наступного разу замість макету може бути використаний ядерний заряд.

Третій – існує інформація, що у деякі крилаті ракети накшталт Х-101 закладали засоби радіоелектронної боротьби, які засліплюють радари.

– І якщо цей експеримент вдався, то Кремль і надалі може використовувати такі ракети, аби обходити наше ППО. Хоча, не виключено, що такий запуск мав розвідувальну мету, – пояснив він.

Перший заступник командувача Повітряних сил України Артур Артеменко також вважає, що скоріш за все це був эксперимент.

– Була запущена без бойового спорядження для того, щоб зрозуміти, як в подальшому їх можливо використовувати, – зазначив він.

Ще одна загроза, яку вбачають експерти – це іранські балістичні ракети, що їх може використати Росія. За даними української воєнної розвідки, Москва і Тегеран готують відповідний проект домовленостей.

– Fateh-110 и Zolfaghar – це балістичні ракети і їхня особливість в тому що вони мають круту траєкторію. На кінцевій ділянці, коли ракета вже піднялася на висоту 50-60 км, вона починає просто падати на ціль.

– Єдиний засіб захисту від балістичних ракет ефективний, який зараз використовується, це так звані кінетичні перехоплювачі, коли ракета просто врізається у балістичну і за рахунок зустрічних швидкостей, цієї енергії, її знищує у повітрі. Проблема в тому, що таких комплексів навіть у НАТО небагато, – сказав Катков.

Утім, у разі реалізації такої угоди між Росією та Іраном, допомогти Україні може Ізраїль – він обіцяє надати свої балістичні ракети. В такому випадку Україні буде, що протиставити ворогу.

Тим часом Росія продовжує шукати обхідні шляхи, щоб поповнити свій ракетний арсенал. В тому числі і по-сусідству, в Білорусі. Звідти нібито почали вивозити заряди для зенітно-ракетних комплексів С-300 – про це нещодавно написали у моніторинговій групі Беларускі Гаюн. Загалом йдеться про понад 60 ракет.

Аналітики припускають, що ці ракети можуть використати на Луганському та Донецькому напрямках. Утім, Україні про це відомо. А значить наші військові до відбиття нових ракетних нападів – готові.