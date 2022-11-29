Дівчину зґвалтували, а хлопця – кастрували: в Ізюмі під час ексгумації виявили замордованих людей

Листопад, 29 в 11:09

На деокупованих територіях України російські військові залишили після себе багато свідчень моторошних злочинів – на Харківщині вони познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що саме спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних у жахливих діях.

– Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи, – повідомив він.

Також керівник ОП наголосив, що виявляють такі страшні речі щоразу, коли звільняють черговий населений пункт.

Зараз дивляться

– Немає жодних сумнівів у тому, що Росія несе повну відповідальність за скоєне. Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Однак цього недостатньо. До кримінальної відповідальності за злочин агресії слід притягти російських посадових осіб, – певен Єрмак.

Крім того, він повідомив, що за час повномасштабної війни Росії проти України скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей. Також знищено 46 тис. будинків і десятки тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Серед іншого, зруйновано 1,4 тис. закладів для дітей. 11,4 тис. юних українців були примусово вивезені за межі країни.

Фото: Олег Синєгубов