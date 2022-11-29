Крали навіть білизну. Повідомлено про підозру 6 військовим РФ, які знущалися над місцевими на Київщині
Повідомлено про підозру шести військовим РФ, які погрожували зброєю та грабували місцевих мешканців Київщини.
За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка на Київщині, російські військові жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу.
– Вони грабували їх майно – побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, антикваріат, білизну, предмети гігієни та парфуми. Також окупанти забирали у місцевих мешканців гроші, продукти харчування, алкоголь, – повідомляє Офіс генпрокурора.
Відступаючи у складі своїх підрозділів під натиском ЗСУ наприкінці березня, вони вивезли награбоване на територію РФ.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в Ізюмі під час ексгумації виявили замордованих людей.