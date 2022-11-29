Листопад, 29 в 10:50

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника ракет по критичній інфраструктурі Запорізької області під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах регіону.

Зазначається, що насамперед він “наводив” російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення.

– Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків “прильотів” та передання ворогу відповідних даних. “Уточнена” інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста, – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, він збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення військової техніки ЗСУ на території обласного центру. Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, зокрема Telegram-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

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– Саме там він схвально коментував рашистські “дописи”, закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді “помічених” електронних карт, – інформують у СБУ.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабної війни його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську “активність” у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це обіцяли гроші та “посаду” у разі окупації регіону.

На Запоріжжі працівник оборонного заводу наводив удари на інфраструктуру, його затримали – СБУ / 4 фотографии

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським “куратором”. Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.