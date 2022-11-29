Не дадуть РФ заморозити Україну: США разом із союзниками продовжать надавати все необхідне

Листопад, 29 в 9:34

США, а також союзники й партнери продовжать докладати зусиль, аби забезпечити Україну всім необхідним для відновлення знищеної інфраструктури та не дати РФ перетворити зимові холоди на зброю проти нашої країни.

Про це під час пресбрифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– По-перше, ми продовжимо забезпечувати ЗСУ засобами, зброєю, можливостями й тренуваннями, яких вони потребують для того, щоб мати успіх на полі бою, – зауважив представник адміністрації США.

У цьому зв’язку він наголосив, що ЗСУ наочно показали певні успіхи протягом останніх кількох тижнів.

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– По-друге, ми працюємо з нашими союзниками й партнерами по всьому світу та, безумовно, працюємо зсередини з іншими установами цієї адміністрації, щоби надати (українцям. – Ред.) запчастини, обладнання, трансформатори – ті речі, яких вони потребують, щоб відновити роботу своїх систем та поновити подачу електроживлення, – зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що цей список великий. Водночас Кірбі нагадав, що не все обладнання надходить зі США. Так, електромережі та електрообладнання в Україні мають європейські стандарти. Тож США “працюють над цим дуже й дуже тісно із союзниками й партнерами”.

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Крім того, представник Білого дому назвав огидним те, що робить російський диктатор в Україні, який спочатку використовував продовольство в якості зброї, потім залякування, а зараз – зимові холоди. Кірбі наголосив, що майже всі останні ракетні удари Росії були націлені на цивільну інфраструктуру, зокрема, об’єкти енергетики, водо- й теплопостачання.