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Факти / Україна

Окупанти вивозять урожай та техніку з Білокуракиного

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств на тимчасово зайнятій території Луганської області.

Так, за інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Білокуракиному загарбники вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Тим часом на тимчасово захопленій території Херсонської області росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим.

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Відомо, що окупанти запланували замінити окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації на підрозділи Росгвардії.

Та, попри все, армія РФ продовжує зазнавати втрат.

Так, 29 листопада в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у Сватовому Луганської області.

За попередньою інформацією, близько 20 військовослужбовців загинули та понад три десятки дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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