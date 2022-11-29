Листопад, 29 в 18:54

Від початку доби російські війська не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в Україні. Зокрема, під ракетний удар ворога потрапив населений пункт Ківшарівка (Харківська область).

Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ в зведенні з фронту станом на вечір 29 листопада.

– За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ, – зазначається в повідомленні.

Як уточнили в Генеральному штабі, наразі зберігається загроза ракетних ударів РФ по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

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На фронті путінські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, стримати підрозділи Збройних сил України, облаштовують оборонні рубежі та позиції, і лише на окремих напрямках продовжують наступальні дії.

– Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів, – уточнили в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася, ознак формування наступальних угруповань РФ немає. Водночас Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію проти України, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку, в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ окупанти здійснювали провокаційні обстріли з мінометів та ствольної артилерії по Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку РФ утримує угруповання військ у прикордонних районах Бєлгородської області. Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти здійснюють оборону, застосовують танки та артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські війська продовжують спроби наступу, а також обстрілюють міста й села з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії позицій ЗСУ та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Протягом доби вони обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії як позиції Сил оборони України, так і райони населених пунктів Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

На Криворізькому та Херсонському напрямках рашисти також перебувають у позиційній обороні, не припиняючи артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема Херсону.

Українські військові 27 листопада вразили райони зосередження живої сили окупантів у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області, а також Лутугине на Луганщині. Втрати ворога становлять до 470 осіб пораненими. Крім того, знищено близько 50 одиниць військової техніки й склад боєприпасів.

Водночас авіація ЗСУ протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.