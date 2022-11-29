Листопад, 29 в 16:40

Бахмут на Донеччині вже кілька місяців поспіль залишається найгарячішою точкою бойових дій на Сході нашої держави.

Російські окупанти щодня обстрілюють місто, випускають по 200-300 залпів артилерії, руйнуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Попри це, Бахмут перебуває під контролем ЗСУ, а українські захисники стоять дуже міцно, витримуючи шалений тиск і постійні штурми противника.

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– Останніми днями обстріли стали більш інтенсивними. Ворог стріляє по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі. Його в цьому плані нічого не обмежує, він знищує місто, але воно під українським контролем. І всі основні траси теж під українським контролем. Про оточення не йдеться взагалі, – розповів офіцер батальйону Свобода 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко в ефірі національного телемарафону.

Як розповів капітан Нацгвардії Максим Жорін, російські війська зазнають величезних втрат під Бахмутом. А плани противника оточити місто є неможливими.

– Поля перед позиціями українських військ під Бахмутом просто всипані трупами російських військових. Здебільшого це представники ПВК Вагнера. Трупи, які просто валяються в полях та посадках, ніхто не забирає. Кожної наступної спроби штурму вони йдуть по трупах своїх військових. Тому це більше вже нагадує якесь самогубство, – сказав він в етері телеканалу Еспресо.

Через величезні руйнування Бахмут є непридатним до життя. З 73-тисячного населення міста виїхало 90% мешканців.

Ті, хто лишився, кажуть, що їм просто немає куди подітись. Без жодних умов, люди часто живуть просто у підвалах під постійними ворожими обстрілами.

У місті немає електрики, води, газу, опалення та нормального зв’язку. Внаслідок обстрілів там чи не щодня гинуть мирні жителі.

Крім цього, окупанти викрадають людей на окуповані території та влаштовують тортури звичайним мешканцям. Влада закликає людей евакуйовуватися з Бахмута і не заважати працювати ЗСУ.