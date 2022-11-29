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Факти / Україна

Повітряні сили готові до відбиття ракетної атаки РФ – Ігнат

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили готові до відбиття повітряного атаки Росії.

– Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше. Хочу нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови фактично щодня, коли літала російська авіація. Хіба можна нас злякати ще чимось? Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як у небі, так і на землі, – зазначив він в ефірі Єдиних новин.

Також Ігнат закликав всіх зберігати спокій і вірити в ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше українців закликали з понеділка, 28 листопада, бути готовими до того, що РФ може завдати чергового масованого ракетного удару.

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