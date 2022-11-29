Повітряні сили готові до відбиття ракетної атаки РФ – Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили готові до відбиття повітряного атаки Росії.

– Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше. Хочу нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови фактично щодня, коли літала російська авіація. Хіба можна нас злякати ще чимось? Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як у небі, так і на землі, – зазначив він в ефірі Єдиних новин.