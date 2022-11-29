ППО, боєприпаси та 270 млн євро: Швеція надасть Україні рекордний пакет допомоги

Листопад, 29 в 9:02

Швеція надасть Україні рекордний в історії відносин двох країн пакет військової допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем на спільній із главою МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи пресконференції у Києві.

– Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, броненосці та 270 млн євро, – розповів міністр.

Крім того, Біллстрем наголосив, що це на 100 млн більше, за усі попередні пакети.

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– Це прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, – зазначив він.

Міністр зауважив, що фінансова допомога допоможе Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.

Нагадаємо, що вчора, 28 листопада, до Києва прибули міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, щоб обговорити подальшу підтримку України у протидії російській збройній агресії.