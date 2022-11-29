Листопад, 29 в 13:45

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації продемонстрували наслідки ракетної атаки російських окупантів на Дніпро ввечері 28 листопада.

Ракетний удар РФ по Дніпру: що залишилось від підприємства / 7 фотографий

– Це те, що залишилося від приватного підприємства в Дніпрі після нічної атаки російських ракет. “Русскій мір” несе тiльки розруху. І відповідатиме за всі свої злочини, – переконаний керівник ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що пізно увечері 28 листопада російські війська випустили чотири ракети по Дніпру.

Ворожі снаряди спричинили серйозні руйнування виробничих приміщень та спровокували пожежу.

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На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Нікопольський район протягом ночі 29 листопада російські окупаційні війська обстрілювали з Ураганів та важкої артилерії.

Зокрема, під ворожий удар потрапила Червоногригорівська громада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко