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Факти / Україна

Росія обстріляла обласну лікарню у Херсоні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Росіяни обстріляли обласну лікарню у Херсоні.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна, – написав він.

Він додав, що внаслідок удару окупантів постраждалих немає.

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Джерело: Кирило Тимошенко

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