Росія обстріляла обласну лікарню у Херсоні
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Росіяни обстріляли обласну лікарню у Херсоні.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна, – написав він.
Він додав, що внаслідок удару окупантів постраждалих немає.
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Джерело: Кирило Тимошенко