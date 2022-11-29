Листопад, 29 в 17:16

Росіяни обстріляли обласну лікарню у Херсоні.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна, – написав він.

Він додав, що внаслідок удару окупантів постраждалих немає.

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Джерело: Кирило Тимошенко