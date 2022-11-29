У РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї по Україні ще навесні – Newsweek

Листопад, 29 в 7:48

Навесні 2022 року, після перших провалів армії РФ, офіційні особи Росії обговорювали можливість ядерного удару по Україні.

Факт таких розмов підтверджують електронні листи, які Newsweek отримало від інформатора з ФСБ із позивним Вітер змін. Листи надходили на пошту російського правозахисника Володимира Осєчкіна.

За інформацією видання, такий діалог проводився ще за декілька місяців до того, як президент РФ Володимир Путін заявляв про готовність до використання ядерної зброї для захисту “територіальної цілісності РФ”.

Зараз дивляться

Російські генерали і співробітники ФСБ проводили зустрічі без участі Путіна й висловлювали думку, що диктатор не піде на такий крок, оскільки це означатиме “поразку Росії” як в очах супротивників, так і в очах нейтральних країн. Також висловлювалась думка, що ланцюжок командування заблокує це рішення, якщо Путін дасть такий наказ.

– Такий потужний аргумент для локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх, — заявив інформатор із ФСБ.

Директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Бергманн зазначив, що Путін наразі “відчайдушно шукає якийсь спосіб спробувати змінити цей конфлікт”.