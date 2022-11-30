Листопад, 29 в 22:31

Останні російські атаки по критичній інфраструктурі України викликали перебої зі світлом по всій державі, тому енергетиками доводиться відновлювати електроенергію всім абонентам.

Аби задовольнити справедливий розподіл електроенергії, наявні потужності, які подаються до областей, доводиться рівномірно розподіляти серед споживачів.

Через перебої зі світлом у Києві та низці областей зберігаються аварійні відключення світла.

Зараз дивляться

В інших регіонах, щоб відновити електроенергію, обленерго Запорізької, Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільскої областей оприлюднили графіки стабілізаційних відключень.

Де та коли не буде світла 30 листопада, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго були оприлюднені графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії по обласному центру та Запорізькому району (територіям Запорізької області, підконтрольним Україні), що застосовуються у випадку необхідності за розпорядженням Оператора системи передачі НЕК Укренерго у разі виникнення загрози розбалансування єдиної енергосистеми України.

Після надходження розпорядження НЕК Укренерго та оприлюднення відповідного попередження на офіційному сайті ПАТ Запоріжжяобленерго відключаються споживачі черги №1.

Тривалість відключення – 3-4 години, за температури зовнішнього середовища нижче -10°С – не більше 2 годин.

По завершенні вищезазначеного періоду часу черга №1 споживачів включається, виключається черга №2. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення черги №2 та відключення черги №3.

Такі дії можуть повторюватися до стабілізації єдиної енергосистеми.

У Запоріжжіобленерго додали, що можливі зміни у чередуванні черг, а саме : відключення можуть починатися із черги №2, далі – №3, потім – №1.

У випадку такої зміни про це будуть повідомляти заздалегідь на сайті ПАТ Запоріжжяобленерго.

З переліком адрес у чергах можна ознайомитись за цим посиланням.

Закарпатська область

На сайті Закарпаттяобленерго оприлюднили оновлені графіки відключень електроенергії на 30 листопада.

В цей день відключення світла, у залежності від населеного пункту та об’єкту інфраструктури, планують здійснювати тричі на добу:

з опівночі до 01 ночі,

з 07 до 10 ранку,

з 16 до 19 год

або

з 04 до 07 ранку,

13 до 16 год,

з 22 до опівночі

або

з 01 години ночі до 04 ранку,

з 10 до 13,

з 19 до 22.

Графіки знеструмлення, а також адреси та час відключень можна подивитись за цим посиланням.

Харківська область

На сайті Харківобленерго напередодні був оприлюднений графік погодинних відключень світла у Харківській області, який діятиме з 28 листопада до 4 грудня.

Графік налічує 12 черг із погодинними відключенням:

1 черга 14:00 — 17:00

2 черга 15:00 — 18:00

3 черга 17:00 — 20:00

4 черга 18:00 — 21:00

5 черга 19:00 — 22:00

6 черга 07:00 — 10:00

7 черга 08:00 — 11:00

8 черга 09:00 — 12:00

9 черга 10:00 — 13:00

10 черга 11:00 — 14:00

11 черга 12:00 — 15:00

12 черга 13:00 — 16:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Івано-Франківська область

На 30 листопада для Прикарпаття було встановлено ліміт потужностей у 289 МВт, що покриває лише 60% необхідного навантаження для області, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Онищук Світлана.

За її словами, орієнтовно електропостачання буде подано:

Для 1 черги : з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00. Для 2 черги : з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00

: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00 Водночас 3 черга поділена на підчерги:

– Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2 буде подано у такі години: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

– Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4 буде подано у такі години: з 02:00 до 04:00, з 06:00 по 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

Онищук додала, що для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою 4 черга буде з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Дізнатись свою чергу для мешканців Івано-Франківської області можна за цим посиланням.

Житомирська область

Житомиробленерго раніше оприлюднило графік відключень електрики, світло відключатимуть у третьому секторі.

У графіку зазначені зелені, жовті та червоні сектори. Електропостачання не буде надходити саме до червоного сектора.

30 листопада передусім світло вимикатимуть у секторі №1, де території обслуговування одинадцяти РЕМів: Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Зарічанський, Коростенський, Любарський, Новоград-Волинський, Пулинський.

Більш детально можна ознайомитись з адресами у секторі №1 за цим посиланням.

В разі недостатності потужності додатково буде задіяний сектор, позначений жовтим (30 листопада це сектор №2), а потім і той, що позначений зеленим кольором (сектор №3).

Подачу електрики можуть обмежувати у ранковий час – з шостої до одинадцятої години, а також ввечері – з четвертої до восьмої години.

Час може відрізнятись, якщо будуть запроваджені аварійні графіки відключень.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оприлюднили оновлений графік відключень, розподілений на три групи.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Погодинні вимкнення світла застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера, яким є Укренерго. Це відбуватиметься в разі необхідності збалансування української енергосистеми.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Нагадаємо, 29 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні в Україні зберігається складна ситуація з електропостачанням, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.