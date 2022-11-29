Україна звернулася до США стосовно додаткових поставок газу

Листопад, 29 в 8:31

Глава правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з приводу надання Україні додаткових обсягів газу для проходження зими.

Про це йдеться на офіційній сторінці Чернишова у Facebook.

– Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі – провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID — US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!, — заявив Чернишов.

Крім того, піднімалося питання щодо поставок метанолу, газових компресорів, дизельних генераторів і обладнання для видобутку газу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні не буде газового блекауту попри ракетні удари РФ.