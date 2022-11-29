Листопад, 29 в 15:42

В Умані Черкаської області виникла критична ситуація із постачанням електроенергії через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС.

У місті наразі не діють жодні графіки, повідомила міська голова Ірина Плетньова у Facebook.

У нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнську АЕС зупинено два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють жодні графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково, – сказала вона.

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Нагадаємо, унаслідок масованої атаки Росії на енергосистему України 23 листопада аварійно відключилися всі чотири українські атомні електростанції.

Цього тижня на Південноукраїнську АЕС має приїхати місія МАГАТЕ на запрошення України, повідомляв генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Наприкінці жовтня в Умані також була надзвичайна ситуація зі світлом через удари Росії по українській критичній інфраструктурі.

Київська область, як і столиця, після нещодавньої серії ударів по Києву та інших містах перебувають у стані екстрених відключень електроенергії.

У Львові та області також діють екстрені відключення світла. У Запорізькій області електроенергія теж подається обмежено.

Проте протягом найближчих днів ситуація з електропостачанням у Києві та інших регіонах має покращитися, прогнозує гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

Вже 27 листопада Укренерго повідомило про дефіцит в енергосистемі України на рівні 20 %.

Про те, що відбувається на 279-ту добу повномасштабної війни Росії проти України читайте в онлайні Факти ICTV.

Джерело: Ірина Плетньова