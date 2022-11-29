Війна в Україні виявила недоліки російських БТГ – британська розвідка

Листопад, 29 в 10:02

Росія протягом останніх трьох місяців, імовірно, припинила розгортати в Україні батальйонно-тактичні групи (БТГ).

Таким спостереженням розвідка Міноборони Великої Британії поділилась 29 листопада.

В оборонному відомстві відзначають: концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років.

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Вона, зокрема, передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з бронетехнікою, розвідкою та артилерією (чого немає у звичайній західній практиці).

Однак високоінтенсивні, широкомасштабні бойові дії війни в Україні виявили кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ.

Так, зазначають британські розвідники, відносно незначний розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім.

Крім того, додають у Міноборони Великої Британії, децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат.

Через це деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості відповідно до розробленої моделі батальйонно-тактичних груп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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