Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Війна в Україні виявила недоліки російських БТГ – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні виявила недоліки російських БТГ – британська розвідка
Фото: Depositphotos

Росія протягом останніх трьох місяців, імовірно, припинила розгортати в Україні батальйонно-тактичні групи (БТГ).

Таким спостереженням розвідка Міноборони Великої Британії поділилась 29 листопада.

В оборонному відомстві відзначають: концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років.

Зараз дивляться

Вона, зокрема, передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з бронетехнікою, розвідкою та артилерією (чого немає у звичайній західній практиці).

Однак високоінтенсивні, широкомасштабні бойові дії війни в Україні виявили кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ.

Так, зазначають британські розвідники, відносно незначний розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім.

Крім того, додають у Міноборони Великої Британії, децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат.

Через це деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості відповідно до розробленої моделі батальйонно-тактичних груп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка