Листопад, 29 в 18:56

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році (EXPO-2030).

Про це український лідер заявив під час виступу в рамках 17-ої Генеральної Асамблеї Міжнародного бюро виставок.

– Для мене честь – представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки у 2030 році. Представляти Одесу, а отже, і весь Чорноморський регіон. Чому саме Одеса, Україна і Чорне море? Цього року Україна стала світовим прикладом сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачать як Україна стане взірцем відновлення, – заявив президент.

За оцінкою Зеленського, до 2030 року, коли План відбудови України за допомогою іноземних партнерів буде значною мірою реалізовано, саме Україна зможе показати, на що здатне людство за умов, коли всі народи співпрацюють заради миру, безпеки та комфортного майбутнього.

Зараз дивляться

– А в цьому, до слова, і є фундаментальний сенс Всесвітніх виставок. Реальність нашої держави та дух Всесвітніх виставок максимально збігатимуться саме в Україні у 2030 році, – додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що вже зараз Чорноморський регіон України є одним із ключових гарантів стабільності світу, що було доведено українською експортною зерновою ініціативою.

Президент додав, що Україна допомогла об’єднати Європу, подолавши безліч внутрішніх протиріч.

– А разом з українською силою Європа стане справді незалежним і сильним глобальним гравцем. 2030 рік – це час, коли можна буде це відзначити. Разом з усіма європейцями, – додав він.

За словами Зеленського, коли у 2030 році учасники EXPO зможуть відвідати Україну та Одесу, то самостійно зможуть відчути “силу, свободу та культуру не просто однієї країни та одного міста”, а відчують “потенціал усього людства”.

Він резюмував, що саме Одеса впродовж століть була тісно пов’язана з економікою та культурою Туреччини, Румунії, Грузії, Болгарії, Молдови та іншими країнами регіону.