Листопад, 29 в 1:52

Росія буде готова розпочати наступ на Донецькому напрямку починаючи з перших чисел грудня.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в ефірі UkrlifeTV.

За його словами, у Росії вивільнилася частина сил після відступу з правобережної частини Херсонщини, які були перекинуті в окуповану частину Донецької області. Крім того, частина російських сил перекидається в Ростовську область РФ, заявив експерт.

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– Десь до 1 грудня вже Росія, найімовірніше, закінчить основні заходи з формування та доукомплектування і, напевно, будуть зроблені спроби наступу, – сказав Жданов.

Військовий експерт сумнівається, що окупанти зможуть поширити свої спроби наступу на Луганську або Харківську області.

На думку Жданова, на такий наступ російських сил вказує кілька факторів. Серед них, по-перше, амбіції президента РФ Володимира Путіна, якому важливо мати хоч якісь успіхи на полі бою. По-друге, амбіції глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який хоче довести всередині РФ, що його найманці воюють краще за регулярну російську армію, а по-третє, економічний чинник, адже через Слов’янськ подається вода в окупований з 2014 року Донецьк.

– Саме тому вони намагаються в районі Бахмута або Вугледара знайти якесь слабке місце в нашій обороні. Їм потрібен пролом, щоб потім вклинюватися далі і встигати встигати успіх у наступі, – сказав він.

Примітно, що інший військовий експерт, Сергій Грабський, заявляв, що Росія не витримує навантаження і тиску запроваджених санкцій, тому використовує в повномасштабній війні проти України дуже застарілу техніку та озброєння. Відтак, вважає експерт, зараз назріває переломний момент у війні через падіння російської економіки.