Листопад, 29 в 22:17

Українські військові поки що не контролюють Кінбурнську косу на Миколаївщині. Водночас російські окупанти проводять там перегрупування.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін.

– Наразі ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, контрольована. Поки що, на даний момент, про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України мова не йде, – наголосив він.

Зараз дивляться

Коментуючи ситуацію на півдні, Євгеній Єрін повідомив, що російські війська здійснюють регулярні хаотичні обстріл нещодавно звільненого міста Херсон. Ворог переслідує єдину мету: хоче “посіяти страх і паніку серед мирного населення”, а також намагається “тримати в тонусі” українських військових.

Водночас ЗСУ також “тримають ворога в тонусі”, й режиму тиші на південному фронті немає.

На лівому березі Дніпра окупанти продовжують обладнувати позиції, готуються до оборони. Рашисти на тимчасово окупованих територіях продовжують вивозити людей із їхніх осель, називаючи це “евакуацією”, вилучають у місцевих мешканців мисливську зброю, автомобілі.

Як відомо, Кінбурнська коса – це піщана коса в Миколаївській області, яка є продовженням Кінбурнського півострова. Вона частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія Кінбурнської коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

Повернення контролю над косою дозволить убезпечити зерновий коридор та запустити морські порти на Миколаївщині (Миколаїв та Очаків).

Напередодні в Оперативному командуванні Південь поінформували, що на Кінбурнській косі продовжується військова операція. Водночас погодні умови та географічне положення дуже ускладнюють роботу ЗСУ.