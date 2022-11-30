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Факти / Україна

350 генераторів та €56: Шольц у розмові із Зеленським повідомив про нову допомогу

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуації в Україні.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Президент Зеленський поінформував Шольца про вплив російських авіаударів на цивільну інфраструктуру, водо- та електропостачання.

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– Канцлер засудив триваючі обстріли та запевнив Україну у подальшій короткостроковій підтримці. На сьогоднішній день уряд ФРН надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько €56 млн та надає понад 350 генераторів, – йдеться у повідомленні.

У відповідь на це Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter заявив, що подякував канцлеру за підтримку ініціативи Grain From Ukraine, а також обговорив з ним реалізацію української формули миру та співпрацю щодо захисту України від російського ракетного терору.

Окремо Зеленський у своєму зверненні розповів, що обговорив з Шольцом співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях.

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Джерела: Steffen Hebestreit, Володимир Зеленський

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