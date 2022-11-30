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Факти / Україна

Автомат до дитини і вимагають гроші, бензин: окупант про знущання 1-го полку РФ над місцевими

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Військовослужбовець РФ у перехопленій ГУР Міноборони розмові розповідає про ставлення 1-го полку Росії до мирних жителів.

– Заходять повільно, автомат до дитини, до голови: “Давай гроші, бензин, нах*й, ось тобі 1-й полк, бл*”, – розповідає окупант.

Також він повідомляє, що командир перебуває у лікарні.

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Нагадаємо, що повідомлено про підозру шести військовим РФ, які погрожували зброєю та грабували місцевих мешканців Київщини. Вони крали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, антикваріат та навіть білизну та предмети гігієни. Також окупанти забирали у цивільних гроші, продукти харчування, алкоголь.

Джерело: ГУР
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